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Iğdır'da uyuşturucu operasyonu

İHA

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 5,5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 5,5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Merkez Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında şüpheli araçlara yönelik arama yaptı. Yapılan kontrol ve aramalarda şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde 5,5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan üç şüpheli şahıs gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı.

IĞDIR

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 07:06
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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