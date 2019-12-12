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Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler federasyonu tarafından gerçekleşen “Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri” İstanbul'da başladı.

İstanbul Beylik düzü etkinlik alanında kültürel öğe ve yöresel ürünlerin tanıtılacağı iki çadır kuruldu. 5 gün boyunca sürecek etkinlikte vatandaşlar, çadırları gezerek yöresel ürün satın alabilecek. Tanıtım günleri için alanına gelen misafirler için halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

IĞDIR 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 14:25

AKŞAM 16:46

YATSI 18:11

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