Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler federasyonu tarafından gerçekleşen “Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri” İstanbul'da başladı.
İstanbul Beylik düzü etkinlik alanında kültürel öğe ve yöresel ürünlerin tanıtılacağı iki çadır kuruldu. 5 gün boyunca sürecek etkinlikte vatandaşlar, çadırları gezerek yöresel ürün satın alabilecek. Tanıtım günleri için alanına gelen misafirler için halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
IĞDIR
12 Aralık 2019 Perşembe
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