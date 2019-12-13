91. Alt Güvenlik Komite toplantısı düzenlendi

Eşini döverek öldürmüştü! Bir iğrençliği daha varmış!

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Türkiye Cumhuriyeti heyeti ile Maku Fermandarı Hüseyin Abbasi başkanlığındaki İran heyeti, Maku Valiliği toplantı salonunda bir araya geldi.

İki ülke sınırları arasındaki güvenlik konularının görüşüldüğü 91. Alt Güvenlik Komite toplantısına, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Iğdır İl Emniyet Müdür Hüseyin Göllüce, Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile İranlı mevkidaşları katıldı.

Düzenlenen toplantıda, iki ülkenin müşterek sınırlarındaki güvenlik konuları görüşüldü.



IĞDIR 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:39

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