Iğdır AK Parti'nin yeni il başkanı belli oldu

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– AK Parti Iğdır İl Başkanlığı görevine Ali Kemal Ayaz getirildi.

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı görevinden ayrılan Ahmet Tutulmaz'ın yerine Ali Kemal Ayaz, sağlık sorunları nedeni ile Merkez ilçe başkanlığı görevinden ayrılan Kenan Açıkel'in yerine ise Güven Demirel getirildi.

IĞDIR 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:25

AKŞAM 16:46

YATSI 18:11

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