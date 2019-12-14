Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde satışı yapan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde satışı yapan 3 şahıs tespit edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, M.E.B., H.A.K. ve Y.V. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Şahıslar, “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

IĞDIR 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:26

AKŞAM 16:46

YATSI 18:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.