Çiftçi eğitimi ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çiftçilere yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçileri Tarım ve hayvancılık alanındaki gelişmeler hakkında bilgilendirerek bu alanda Bakanlığın yeni uygulamaları, teşvik ve desteklemeleri hakkında bilgiler verdi.

Eğitim ve bilgilendirme toplantısı, Alikamerli, Bayraktutan, Çalpala, Kasımcan, Kuzugüden ve Oba köylerinde çiftçilerin yoğun ilgi ve katılımı ile gerçekleşti.



IĞDIR 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:26

AKŞAM 16:46

YATSI 18:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.