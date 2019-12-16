Pamuk Geçidi beyaz örtü ile kaplandı

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IğdırDoğubayazıt karayolunda bulunan Pamuk Geçidi kar yağışı ile beyaza büründü.

IğdırDoğubayazıt karayolunun 18. kilometresinde bulunan Pamuk Geçidi’nde etkili olan kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolunda kar ve sisten dolayı görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürürken, Iğdır merkezde ise kar yağmadığı görüldü.

IĞDIR 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:26

AKŞAM 16:47

YATSI 18:12

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