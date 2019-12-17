Iğdır'da “Bir İshak'sın Bir Cemil” Oyunu

Iğdır’da Dostlar Tiyatro Topluluğu oyuncuları tarafından sahnelenen “Bir İshak’sın bir Cemil” tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda oynanan Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı, “Bir İshak’sın bir Cemil” oyunu; ceza evinde, bir gün içinde geçen iki mahkûmun hayatını konu alıyor. İdama mahkûm iki kişinin ceza evindeki günlerini anlatan oyun, salondakileri hem güldürdü hem de salondakilere duygusal anlar yaşattı.

Oyunu zevkle izlediklerini ve çok beğendiklerini ifade eden vatandaşlar, bu tür faaliyetlerin devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

IĞDIR 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:12

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