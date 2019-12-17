Aşk engel tanımadı

IĞDIR'da cüce sendromlu Mine Gül ile Şenol Bat'ın aşkına, aralarındaki boy farkı engel olamadı.

Iğdır Ağız ve Diş Hastanesinde memur olarak çalışan Mine Gül ile Iğdır Devlet Hastanesinde aşçı olarak çalışan Şenol Bat, birbirlerine aşık oldu. Aralarındaki boy farkına aldırmayan çift, evlenme kararı alarak, düğünle evlendi.

Iğdır İl Sağlık Müdürü Nevruz Erez, Ağız ve Diş Hastanesi Müdürü Hasan Çakır ve gelinin ağabeyi eski Baro Başkanı Kurban Gül´ün nikah şahidi olduğu düğünde çift, davetlilerle doyasıya eğlendi.



IĞDIR 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 14:26

AKŞAM 16:47

YATSI 18:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.