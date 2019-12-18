Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. isimli şahsın bulunduğu araçta yaptığı arama sonucu 80 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. E.K. isimli şahsın uyuşturucu maddesini Ö.A. isimli şahıstan aldığını tespit eden ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak sucundan şahısları gözaltına aldı.

IĞDIR 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 14:27

AKŞAM 16:47

YATSI 18:12

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