Iğdır’da bir cesede ait kemik bulundu

Iğdır merkez Tuzluca İlçesi Gaziler köyünde bir evin bahçesinde bulunan foseptik çukurunda bir cesede ait kemikler bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tuzluca İlçesi Gaziler köyünde ikamet eden ve çiftçilik ile uğraşan Selahattin Karakuş (36) 17 Temmuz 2016 tarihinden beri kayıptı. Kendisinden haber alamayan ailesi Jandarmaya haber verdi. Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aynı köyde ikamet eden ağabeyi B.K. ve M.K. isimli çiftin ev ve eklentilerinde inceleme yapıldı. Jandarma, polis ve diğer ekiplerin katılımı ile evin bahçesinde bulunan foseptik çukurunda yapılan aramada, bir kişinin cesedine ait kemikler bulundu. Bulunan kemiklerin 3 yıl önce kaybolan 36 yaşındaki Selahattin Karakuş’a ait olabileceği, kesin sonucun ise DNA testinde ortaya çıkacağı belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, Selahattin Karakuş’un ağabeyi B.K. ile yengesi M.K. gözaltına alındı.



IĞDIR 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:43

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