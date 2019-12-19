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Fosseptik çukurunda insan kemikleri bulundu

İHA

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 3 yıldır kayıp olan Selahattin Karakuş'u arama çalışmaları kapsamında bir bahçedeki fosseptik çukuru ve etrafında yapılan kazı sonucu kemikler bulundu.

Fosseptik çukurunda insan kemikleri bulundu

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde 3 yıldır kayıp olan Selahattin Karakuş’u arama çalışmaları kapsamında bir bahçedeki fosseptik çukuru ve etrafında yapılan kazı sonucu kemikler bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Gaziler köyünde ikamet eden ve çiftçilik ile uğraşan Selahattin Karakuş’tan (36) 17 Temmuz 2016 tarihinden beri haber alınamıyor. Kendisinden haber alamayan ailesi Jandarmaya haber verdi. Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aynı köyde ikamet eden ağabeyi B.K. ve M.K. isimli çiftin ev ve eklentilerinde inceleme yapıldı. Jandarma, polis ve diğer ekiplerin katılımıyla evin bahçesinde bulunan fosseptik çukurunda yapılan aramada, bir kişinin cesedine ait kemikler bulundu. Bulunan kemiklerin 3 yıl önce kaybolan 36 yaşındaki Selahattin Karakuş’a ait olabileceği, kesin sonucun ise DNA testinde ortaya çıkacağı belirtildi.
Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, Selahattin Karakuş’un ağabeyi B.K. ile yengesi M.K. gözaltına alındı.

IĞDIR

19 Aralık 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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