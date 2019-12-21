Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Mutat toplantısı yapıldı

"O benim sünnetim değildi"

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Türkiye Cumhuriyeti Iğdır Hudut Komiserliği ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Hudut Komiserliği heyetleri arasında Nahçıvan’da mutat toplantısı düzenlendi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün başkanlığını yaptığı Türkiye Cumhuriyeti heyeti ile Tümgeneral Niyameddin Tağıyev'in başkanlığını yaptığı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyeti arasında yapılan toplantıda, müşterek sınır güvenliği konuları görüşüldü.

IĞDIR 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

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