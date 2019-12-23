"O benim sünnetim değildi"

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Iğdır'da bir vatandaş tarafından yol kenarında bulunan yaralı atmaca tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da Bekir Can isimli vatandaş tarafından yol kenarında yaralı halde bir atmaca bulundu. Can'ın haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler yaralı atmaca yırtıcısını koruma altına aldı. Teslim alınan yaralı atmaca kanadından zarar gördüğü için uçamadığı tespit edildi. Yaralı atmaca yırtıcısı ekipler tarafından tedavi altına alındı.

IĞDIR 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:29

AKŞAM 16:50

YATSI 18:15

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