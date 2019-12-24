Tedavi edilen atmaca doğaya salındı

Onu tanıdınız mı?

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Iğdır’da kanadından yaralanan atmaca tedavi edildikten sonra tekrar doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da yol kenarında bulunan ve kanadından yaralanan atmaca cinsi kuş koruma altına alındı. Bekir Can isimli vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı kuşu tedavi etmek üzere koruma altına aldı. Kanadından yaralanan ve kısa sürede tekrar uçabilir hale gelen atmaca, ekipler tarafından doğaya salındı.

IĞDIR 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:30

AKŞAM 16:50

YATSI 18:15

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