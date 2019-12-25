Iğdır'da kaçak avcılara para cezası kesildi

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Iğdır'da kaçak av yaptıkları tespit edilen 2 şahsa bin 546 TL para cezası kesildi.

Iğdır’da ekipler kaçak avcılığı önlemek için kırsalda yaptıkları av koruma faaliyetleri sırasında kaçak avcılık yapan 2 şahsa rastladı. Denetleme sırasında 2 şahsın belgesiz olarak kaçak avlandığı tespit edildi. Kaçak avlanan 2 şahsa toplam bin 546 TL idari para cezası uygulandı.

IĞDIR 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 14:30

AKŞAM 16:51

YATSI 18:16

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