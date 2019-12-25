Ağrı Dağı ve eteklerine kar yağdı

Ağrı Dağı ve eteklerinde öğle saatlerinde başlayan kar her yeri beyaza bürüdü.

IğdırAğrı yolu Pamuk Geçidi bölgesinin yüksek kesimlerinde yağan kar sürücüleri de tedirgin etti. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve yolda zincirlerini takmaları için bilgilendirici levhalar koydu.

Ayrıca Ağrı merkez, Taşlıçay, Diyadin ilçesi ile buralara bağlı köylerde de etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

IĞDIR 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 14:30

AKŞAM 16:51

YATSI 18:16

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