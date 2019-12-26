Kadına yönelik mücadele toplantısı yapıldı

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Iğdır Valisi Enver Ünlü’nün başkanlığında “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı” yapıldı.

Iğdır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde ilgili kurum amirlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda 20202021 yılı ulusal eylem planının uygulama aşamaları ve koordinasyon planı görüşüldü.

IĞDIR 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 14:31

AKŞAM 16:51

YATSI 18:16

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