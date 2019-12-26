Kamyonet kasası ile kablo makarası arasında can verdi

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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IĞDIR'da 20 yaşındaki İsmet Kurt, iş makinasına çarpan kamyonetin kasasında can verdi.

Kaza, sabah saatlerinde 14 Kasım Mahallesi Nihat Polat Caddesi'nde meydana geldi. Dinçer Dursun idaresinde, üzerinde elektrik direği ve kablo makarası bulunan 65 AAB 404 plakalı kamyonet, Iğdır Belediyesi'ne ait Suat Yıldız yönetimindeki 76 DH 142 plakalı iş makinesine çarptı. Kazada kamyonet kasasında bulunan İsmet Kurt, kablo makarası ile kamyonet kasası arasına sıkıştı. İhbarla kaza yerine gelen itfaiye, AFAD ve 112 sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kurt, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü Dinçer Dursun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IĞDIR 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 14:31

AKŞAM 16:51

YATSI 18:16

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