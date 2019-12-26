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Iğdır’da trafik kazası: 1 ölü

İHA

– Iğdır'da kamyonet ile iş makinasının çarpışması sonucu meydana gelen kazada kamyonetin kasasında bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Iğdır’da trafik kazası: 1 ölü

– Iğdır’da kamyonet ile iş makinasının çarpışması sonucu meydana gelen kazada kamyonetin kasasında bulunan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 14 Kasım Mahallesi Nihat Polat Caddesi üzerinde Dinçer D. yönetimindeki 65 AAB 404 plakalı kablo makarası ve elektrik direği taşıyan kamyonet, Iğdır Belediyesine ait Suat Y. yönetimindeki 76 DH 142 plakalı iş makinesi ile çarpıştı. Kazada kamyonetin kasasında bulunan İsmet Kurt, kablo makarası ile kamyonet arasında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Kurt, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

IĞDIR

26 Aralık 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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