Iğdır'da Ortaçağ dönemine ait Lahitleri satmak isterken yakalandılar

Iğdır'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Ortaçağ dönemine ait 2 adet Kültür varlığı (Lahit) ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki lahitleri Tuzluca İlçesinde satmaya çalışan E.T., R.Ç., F.M. ve T.M. isimli şüpheliler ile birlikte Ortaçağ dönemine ait 2 adet Kültür varlığı (Lahit) ele geçirildi.

Olay ile ilgili 4 şüphelinin gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

IĞDIR 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:47

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