Yaralı atmaca tedavi altına alındı

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Iğdır'da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da Erol Rehber isimli vatandaş tarafından yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı. Rehber'in haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler yaralı atmacayı koruma altına aldı. Teslim alınan yaralı atmaca tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

IĞDIR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:54

YATSI 18:19

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