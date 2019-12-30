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Yaralı atmaca tedavi altına alındı

İHA

Iğdır'da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.

Yaralı atmaca tedavi altına alındı

Iğdır'da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da Erol Rehber isimli vatandaş tarafından yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı. Rehber'in haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler yaralı atmacayı koruma altına aldı. Teslim alınan yaralı atmaca tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

IĞDIR

30 Aralık 2019 Pazartesi

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