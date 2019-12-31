Zabıta ekipleri iş yeri ruhsatlarını denetledi

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Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi şehir merkezinde bulunan iş yerlerinin izin belgelerini denetledi.

Zabıta ekipleri, şehir merkezinde bulunan iş yerlerini denetleyerek iş yeri açma ruhsatı ve canlı müzik izin belgesi olmayan işletmelere, ruhsatlarını almaları için tebligat verdi. Umuma açık iş yerlerinin yılbaşı gecesi canlı müzik izin belgesi olmadan canlı müzik yapmaları ve iş yeri açma ruhsatı olmayan iş yerlerinin ruhsatlarını verilen süre içerisinde almamaları halinde cezai işlem uygulanacağı ekipler tarafından tebliğ edildi.



IĞDIR 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:48

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