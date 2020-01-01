Iğdır'da Anjiyo ünitesi kurulacak

Sağlık sektöründe Iğdır’ın çevre illere sevk oranlarının en yüksek olduğu kalp ve damar hastalıkları ile ilgili en temel sorun olan Anjiyo ünitesinin eksikliği çözüme kavuşuyor.

Iğdır’da yokluğu büyük derecede hissedilen Anjiyo Ünitesinin kurulması için çalışmalara başlandı. Iğdır’dan il dışına sevklerin büyük oranda yapıldığı Anjiyo Ünitesi için Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü ve Iğdır Devlet Hastanesinin yaptığı başvuruların meyvelerini vermesi Iğdırlı vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı. Iğdır Devlet Hastanesine gönderilen yazıda; bir adet Monoplan Digital Anjiografi Sisteminin hastaneye tahsil edildiği, cihazın tesliminde bir gecikmeye sebep vermemek için hazırlıkların başlatılması talimatı verildi."Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen; İran, Nahçıvan ve Ermenistan dahil olmak üzere üç ülkeye sınırı bulunan Iğdır’da Anjiyo ünitesinin kurulması ile sağlık turizminin de artacağı söylenmektedir.

Anjiyo ünitesi için Iğdır Devlet Hastanesinde yapılacak ön çalışmalar sonrası cihazın kurulumunun yapılacağı öğrenildi.

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