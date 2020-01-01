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Bir çocuk annesi eşini öldürüp intihara kalkıştı

DHA

IĞDIR'da, Umut A. (29) evi terk eden 1 çocuk annesi eşi Ebru A.'yı (24) tabancayla vurarak öldürdü, ardından kendisini göğsünden vurdu. Yaralanan Umut A., hastanede tedaviye alındı.

IĞDIR'da, Umut A. (29) evi terk eden 1 çocuk annesi eşi Ebru A.'yı (24) tabancayla vurarak öldürdü, ardından kendisini göğsünden vurdu. Yaralanan Umut A., hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde oturan 1 çocuk annesi Ebru A., yaklaşık 3 ay önce henüz bilinmeyen nedenle eşini terk edip, Iğdır'a geldi. Burada ev kiralayan Ebru A.'yı bulan eşi Umut A. kente geldi. Eşinin evine giden Umut A., kapıyı çalıp, içeri girdi. Bu sırada iddiaya göre, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Umut A., yanında getirdiği tabanca ile Ebru A.'ya ateş etti. Ebru A. kanlar içinde yere yığılırken, Umut A. kendisini de göğsünden vurdu. 
Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Ebru A.'yı banyoda, Umut A.'yı ise odada kanlar içinde buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ebru A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Umut A. ise kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Çiftin çocuklarının olay sırasında bakıcıda olduğu öğrenildi. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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