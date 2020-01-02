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Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'e gönderildi

İHA

Iğdır'da eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Ebru Aras'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Mersin'e gönderildi.

Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'e gönderildi

Iğdır'da eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Ebru Aras'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Mersin'e gönderildi.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam 18.00 sıralarında Iğdır merkez Konaklı Mahallesi TOKİ Konutlarında meydana geldi. Ailevi sorunlardan dolayı eşini terk eden Ebru Aras Doğubayazıt’tan Iğdır'a yerleşti. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okuyan Ebru Aras bir ev tutarak işitme engelli bir buçuk yaşındaki oğlu M.İ.A. ile birlikte yaşamaya başladı. Boşanma davaları süren çiftin 3 ay önce Doğubayazıt’ta boşanma davaları başlamış, dava bazı sebeplerden dolayı ertelenmişti. Eşinin peşini bırakmayan koca Umut Aras, bir çocuk annesi eşinin yaşadığı evi öğrenerek kapısını çaldı. Karşısında kocası Umut Aras'ı gören Ebru Aras tepki gösterdi. İkili arasında tartışma yaşanmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası Umut Aras, tabanca ile eşini vurdu. Ebru Aras kanlar içinde yere yığılırken, koca Umut Aras tabanca ile kendini de vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalede Ebru Aras'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Umut Aras önce Iğdır Devlet Hastanesine daha sonra ise Erzurum'a sevk edildi. Umut Aras'ın Doğubayazıt'ta bir lisede müdür yardımcısı olduğu öğrenildi.
Öldürülen Ebru Aras'ın dayısı Müslüm Öcüm, yeğeninin öldürüldüğünü belirterek, “Öldürülen yeğenimin cenazesini almaya geldim. Kadın şiddetine karşıyız ve kınıyorum. Devletin bu olay üzerinde durması lazım. Özellikle bunu dile getiriyorum. 3 ay önce boşanma davası açmışlardı. Bunların arasında telefon ile nasıl bir tartışma yaşanmış bilmiyorum. Ondan dolayı yeğenimin evine gelerek içeri girdikten sonra kapıyı kilitlemiş ve yeğenimi vurduktan sonra da kendini vurmuş. Olaya nefsi müdafaa süsü vermiş. Savcı ve hakimler bu olayın ne olduğunu ortaya çıkaracak. Babası trafik kazası geçirdiği ve ayağı kırıldığı için yol uzak olduğundan dolayı annesini getiremedik. Bizde cenazeyi alıp Mersin'e götüreceğiz. Anne ve babası Mersin'de" dedi.
Ebru Aras'ın akrabaları cenazeyi Iğdır Devlet Hastanesi morgundan alarak ailesinin yaşadığı Mersin'e götürdü. Cenaze Mersin'de toprağa verilecek. Öte yandan, 1.5 yaşındaki çocuğun ise devlet koruması altına alındığı belirtildi.

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