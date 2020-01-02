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Baba oğul kafa kafaya verip paletli araç yaptılar

İHA

Iğdır'da yaşayan Ahmet Ulakçı ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed Ulakçı görünümüyle tankı anımsatan paletli araç yaptı.

Baba oğul kafa kafaya verip paletli araç yaptılar

Iğdır’da yaşayan Ahmet Ulakçı ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed Ulakçı görünümüyle tankı anımsatan paletli araç yaptı.
Yerli otomobil üretiminin konuşulduğu bugünlerde Ahmet Ulakçı, 15 yaşındaki oğlu Muhammed Ulakçı ile birlikte zor arazi ve iklim koşullarında hareket kabiliyeti yüksek ve görünümüyle tankı anımsatan bir araç yaptı. Yaptığı aracın zorlu arazi koşullarında çalışmak üzere ürettiğini belirten Ahmet Ulakçı, “Yaptığımız araç kar paletli karda gidebilecek çamurda gidebilecek açıkçası arazide gidebilecek bir araç. Öyle düşündük tasarladık. Aynı zamanda suda da yüzdürmeyi düşünüyoruz. Bunu yapma fikri de köyümüzün yollarının engebeli olması aynı zamanda babam çiftçilik ile uğraşıyor. Bir yerlere daha rahat ulaşmak için tasarladık. Biz buna oğlum Muhammed ile yapmak için karar verdikten sonra malzeme tedarik etmeye başladık. Sanayi de şanzıman motor bulduk. Geriye kalan kısımları saç ve profil demir tasarımı bize ait. Yaklaşık olarak yapımı iki ay sürdü. Bazen akşam saat sekiz ile dokuza kadar çalıştık. Oğlum Muhammed okuldan boşa kalan zamanlarında bana yardımcı oldu. Aracın tamamını kendi atölyemde yaptım. Atölyeden indirmek için rampa kurduk paletlerini de dışarıda taktım. Zamanla aracımızın kabinini de yapacağız. İsmi ile ilgili oğlum ile hep konuşuyorduk. Oğlum Muhammed paletlerine bakarak “Pençe” olsun dedi. Bizde ismini “Pençe” koyduk” dedi.

“Yerli ve milli arabamız çok güzel olmuş”
Yerli ve milli otomobille ilgili de Ulakçı, “Yerli ve milli arabamız çok güzel olmuş. Arabamızı çok beğendik. İnşallah bir an önce yollarda da görürüz. Gurur duyduk. Naçizane bizde böyle bir şey yaptık. Destek görmek bizi mutlu eder” dedi.
Meslek lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Muhammed Ulakçı ise babası ile böyle bir araç yaptıkları için mutlu olduğunu ifade ederek, “Ben okul dışındaki zamanımı burada babam ile geçirdim. Babama yardımcı oldum babamın istediği malzemeleri verdim. Paletlerine bakarak bu araca “Pençe” ismini verdim” dedi.
Kendi imkanlarıyla kısıtlı bir sürede projeyi gerçekleştiren Ulakçı, gerekli destek sağlandığı takdirde, tamamen yerli ve milli olan aracın seri üretimine de başlamak istiyor.

IĞDIR

02 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:48
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