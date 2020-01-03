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Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü tarafından, Iğdır’da bulunan ev ve süs hayvanı satış yerleri denetlendi.

Koruma Kanunu kapsamında, Iğdır Belediyesine ait Geçici Hayvan Bakımevi ve kentte hizmet veren Ev ve Süs Hayvanı satışı yapan işyerleri ekipler tarafından denetlendi. Yapılan denetimlerde, petshoplarda bulunan hayvanların yaşam şartarı, satış yapan yetkililerin eğitim belgelerinin bulunup bulunmadığı, petshopların ruhsat durumları incelendi.

IĞDIR 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 16:57

YATSI 18:22

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