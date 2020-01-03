Iğdır'a karla karışık yağmur

Iğdır’da öğleden sonra başlayan karla karışık yağmur, kent merkezinin genelinde etkisini sürdürüyor.



Iğdır merkezde etkili olan soğuk hava ve yağmur, bugün yerini karla karışık yağmura bıraktı. Iğdır'ın yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu. Kentte etkili olan karla karışık yağmur vatandaşlarda heyecana neden oldu. Doğu Anadolu'nun birçok yerinde kar etkili olurken doğunun Çukurova'sı Iğdır’da Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, cumartesi gününün de karla karışık geçeceğini belirtti. Kent merkezinin genelinde ulaşımın sorunsuz sağlandığı bildirildi.

IĞDIR 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 16:57

YATSI 18:22

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