Iğdır 'Soykırım Anıtı'nda restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılacak

Iğdır'da 191921 yılları arasında Andranik komutasındaki Ermeni çetelerince hunharca katledilerek şehit edilen 80 bin savunmasız Türk'ün anısına yapılan ‘Soykırım Anıtı’nda restorasyon ve çevre düzenlenmesi yapılacak.

2426 Nisan 1995 tarihleri arasında Iğdır’da düzenlenen çeşitli ülkelerden bilim ve siyaset adamlarının katıldığı Uluslararası “Tarihi Gerçekler ve Ermeniler” sempozyumunda Azerbaycanlı Mimar Prof. Dr. Cafer Gayisi Ermeniler tarafından katledilen Türkler hatırasına bir anıt projesi düzenledi. Proje sempozyuma katılanlar tarafından beğenilince, anıtın temeli 1 Ağustos 1997 yılında atıldı.

“Anıt Çanakkale Şehitler Abidesi'nden 30 santimetre yüksek”

Anıt Gelibolu'daki 41 metre 70 santimetre yüksekliğindeki Çanakkale Şehitler Abidesi'nden 30 santimetre yüksek, Türkiye'nin en yüksek anıtı özelliğini barındırıyor. Höyük çadırı biçimindeki müze üzerine 37 metre boyunda 5 kılıçla simgeleniyor. Türklüğün gücünü de simgeleyen 5 kılıcın havadan görünümü yıldızı andırıyor. Kaidesiyle birlikte anıtın yüksekliği 42 metreyi buluyor. 14 dönüm alanda kurulan anıt, 800 metrekare alana oturtulurken, höyük müze ise 350 metrekare alana inşa edilmiş.

“Birçok turisti ağırlıyor”

Ermeni çetelerinin 19151920 yıllarında katlettiği Türklerin anısına yapılan anıtın açılışı 5 Ekim 1999'da tamamlandı. Alt katı müze olan "Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıtı", Türkiye'nin birçok ilinde ve komşu ülkelerden gelen turistleri ağırlıyor.

“Proje çalışmalarına 2020 yılında başlanacak”

Iğdır Valiliği tarafından düzenlenen “Soykırım Anıtının Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi” projesi “Soykırım Anıtı’nın restorasyonu yapılacak olup çevre düzenlenmesi yeniden dizayn edilecek. Iğdır İli Merkez ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle yapılacak olan proje Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı04 kapsamında, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından destekleniyor.

IĞDIR 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:49

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