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Iğdır’da 2020 yılında birçok proje gerçekleştirilecek

İHA

Iğdır Valiliği Iğdır'da 2020 yılında birçok projeye imza atmak ve eksik kalan projelerin tamamlanması için çalışmalar başlattı.

Iğdır’da 2020 yılında birçok proje gerçekleştirilecek

Iğdır Valiliği Iğdır’da 2020 yılında birçok projeye imza atmak ve eksik kalan projelerin tamamlanması için çalışmalar başlattı.
Iğdır Valiliği sosyal medya hesaplarında ‘2020 yılında bizleri neler bekliyor’ başlıklı bir slayt gösterimi verdi. Buna göre Iğdır’da önceki yıllarda yapımına başlanan birçok proje 2020 yılında biteceği gibi birçok yeni projeye de 2020 yılında başlanacak. İşte o projelerden detaylar;
“Yapımına başlanan birçok okul projesi bu yıl bitecek”
2019 yılında Iğdır’da yapımına başlanan birçok okulun 2020 yılında bitirilmesi bekleniyor. Bu okullar içinde; Halfeli 4 derslik anaokulu, Halfeli 16 derslikli ortaokulu, Yukarı Erhacı Köyü 16 derslikli ortaokulu, Merkez Karaağaç 16 derslikli okul ile Aralık Gödekli 16 derslikli okul yer alıyor.
“Iğdır’a Millet Bahçesi”
Türkiye tarihinin en büyük ağaçlandırma projesi ve ülkemizin en özgün sosyal donatı alanlarından biri olması hedeflenen Millet Bahçeleri projesinin bir tanesi de Iğdır’da yapılacak. Hakveyis Mahallesinde yapılması planlanan Millet Bahçesi projesi için çalışmalar devam ediyor.
Açıklanan 2020 projeleri içinde; Haydar Aliyev Parkının çevre düzenlenmesi, Kılıçlar Anıtı bakım ve onarımı, Dilucu Jandarma Karakolu, Tuzluca Tuz Terapi Merkezi, Obs Tekstil Kent Projesi, Iğdır Müzesi Projesi, Iğdır Kültür evi projesi, Seracılık ihtisas bölgesi projesi, 1700 kişilik öğrenci yurdu yapımına başlanması, Tuzluca merkez 240 kişilik pansiyon projesinin tamamlanması, Dilucu tır parkı projesinin tamamlanması ile Iğdır OSB’nin doğalgaza kavuşturulması ve OSB’de bir kreş yapılması planlanıyor.
“Yeni Hükümet Konağı projesi”
Iğdır’da yapılması planlanan Hükümet konağı projesi ile Defterdarlık, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri, Askerlik Şubesi bir yerde olacak. Projenin hazırlandığı öğrenildi.

IĞDIR

05 Ocak 2020 Pazar

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