Uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

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Iğdır’ın Aralık ilçesinde uyuşturucu ile mücadele toplantısı düzenlendi.

Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş başkanlığında yapılan toplantıya kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Uyuşturucu ile ilgili bütün tedbirlerin hassasiyetle ele alındığını toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

IĞDIR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:49

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