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Iğdır’da 2020 yılı gösteri ve yürüyüş güzergahları belirlendi

İHA

Iğdır İl Merkezinde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları belirlendi.

Iğdır’da 2020 yılı gösteri ve yürüyüş güzergahları belirlendi

Iğdır İl Merkezinde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları belirlendi.
Iğdır Valiliği tarafından, İl Merkezinde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahlarında yapılan değişiklikler ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Iğdır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Merkezinde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahının, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun'unun 6.maddesine göre ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler doğrultusunda yeniden belirlendiği bildirildi.
Yapılan açıklamada yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları şu şekilde belirlendi:
Açık Yer Toplantısı Yapılacak Mahaller
Toplantı Alanı: Atatürk Caddesi üzerinde bulunan, Zübeyde Hanım Bulvarı, 1 nolu, Genç Osman caddesi üzerinde bulunan Av. Medet serhat parkı yanındaki alan 2 nolu, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Soykırım Anıtı yanındaki bos alan (Pancar Tartım Alanı) 3 nolu, Tansu Çiller caddesi ile 129. sokak arasında kalan boş alan (Topçular Meydan) 4 nolu açık yer toplantı mahalleri olarak belirlendi
Gösteri Yürüyüşüne Geçmek Üzere Toplanma Alanı
Kafkas Caddesi ile Cevzat Çiftçi Caddesi Kesişimi ve Kars Caddesi bitimi Emniyet kavşağında bulunan alanlar, 1 nolu, İskender Iğdır Caddesi ile Genç Osman Caddesi kesişiminde bulunan alan 2 nolu, Mehmet Çavuş Anıtı önünde bulunan alan 3 nolu, Orhan Gazi Caddesi üzeri 132. Sokak ile 128. Sokak kesişiminde bulunan alan 4 nolu gösteri yürüyüşüne geçmek üzere toplanma alanları olarak belirlendi.
Gösteri Yürüyüş Güzergahı
Güzergah toplanma yeri olan Kafkas Caddesi ile Cevza Çiftçi Caddesi kesişimindeki alandan Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Belediye önüne kadar olan alan ile yine; toplanma alanı olan Kars Caddesi bitimi Emniyet kavşağından İbrahim Bozyel Caddesi sonunda bulunan Polis Merkezi önüne kadar olan güzergahlar, 1 nolu gösteri yürüyüşü, Toplanma yeri olan İskender Iğdır Caddesi ile Genç Osman Caddesi kesişiminde bulunan alandan, Genç Osman caddesi üzerinde bulunan Av. Medet Serhat Parkı önüne kadar olan güzergah, 2 nolu gösteri yürüyüşü güzergahı, Toplanma yeri olan Mehmet Çavuş Anıtı önünden Yunus Emre caddesi ile İstiklal caddesi üzerinde bulunan Soykırım Anıtı önüne kadar olan güzergah, 3 nolu gösteri yürüyüşü güzergahı,Toplanma yeri olan Orhan Gazi Caddesi üzeri 132, Sokak ile 128. sokağın kesişimindeki alandan, Orhan Gazi caddesi sonuna kadar olan güzergah, 4 nolu yürüyüş güzergahları olarak belirlendi.
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinin kamuoyuna duyurulması amacıyla kullanılacak pankartlar ve afişlerin Iğdır Belediye Başkanlığınca tespit edilen yerlere asılması için Valilik Makamının Onayı ile uygun görülmüş, tespit edilen yerler ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğü gireceği duyurulmuştur.

IĞDIR

10 Ocak 2020 Cuma

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