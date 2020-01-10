Iğdır’da ilkokul öğrencilerine 'Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm' eğitimi

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Iğdır Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü yetkilileri tarafından miniklere Sıfır atık ve Geri Dönüşüm eğitimi verildi.

Iğdır Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, 2020 yılı dolayısıyla kendilerine yeni yıl tebrik kartları gönderen Iğdır Hüsnü Özyeğin ilkokulu öğrencileri ‘Çevre Gönüllüsü’ minikleri ziyaret etti. Ziyarette yetkililer çevrenin korunması, bilinçli kullanılması, çevre dostluğu konularında eğitimler verdi.

Eğitim sonrası miniklerle toplu fotoğraf çekildi.

IĞDIR 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:04

YATSI 18:28

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