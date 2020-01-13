Iğdır'da öğrenciler empati için gözlerini bağladı

IĞDIR'ın Melekli beldesinde Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, görme engellilerin ne gibi zorluklar yaşadığını kısmen da olsa hissedebilmek amacıyla empati çalışması yaptı. Gözlerini bantla bağlayan öğrencilere destek veren vatandaşlar da bantlarla yürümeye çalıştı.

Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri öğretmenleri Özkan Oğan'la birlikte Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak için 'Bandını Bağla Beni Sen de Anla' projesi hazırladı. Pankart ve dövizlerle Melekli Belde Belediyesi'nin önüne giden öğrenciler, görme engellilerin yaşadıkları sorunları anlayabilmeleri amacıyla empati yapmak için gözlerini bağladı. Ellerine aldıkları beyaz bastonlarla yürümeye çalışan öğrencilere vatandaşlar da katıldı. Gözlerindeki bant ve bastonlarla yüremekte zorlanan vatandaşlar, görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anladıklarını söyledi.

Öğrencilere destek veren Belediye Başkanı Eray Coşar, anlamlı bir etkinlik yaptıklarını söyledi. Sınıf öğretmeni Özkan Oğan, "Öğrencilerimizle bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Okul sadece öğretimin olmadığı çocuklara bu yaşta eğitimin de verilmesi gerektiği bir yer. 'Bandını Bağla Beni Sen de Anla' etkinliği ile amacımız çocukların bu haftanın önemini anlamalarını ve görme engelli insanların ne gibi zorluklar yaşadığı ile ilgili empati kurmalarını sağlamaktı. Öğrencilerimle göz bantlarımızı takarak ellerimizde beyaz bastonlarımız ile farkındalık yaratmaya çalıştık" dedi.



IĞDIR 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:49

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