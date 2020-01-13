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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Asimder’den Çaldıran Belediye Başkanı Ensari’ye teşekkür

İHA

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER, Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi ve TÜMKİAD Van İl Başkanlığı tarafından Van Çaldıran İlçe Belediye Başkanı Şefik Ensari'ye Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin daha da pekişmesi için Çaldıran'da bulunan bir caddeye Azerbaycan isminin verilmesi teklifini belediye meclisine onaylatan Belediye Başkanı Şefik Ensari'ye teşekkür etti.

Asimder’den Çaldıran Belediye Başkanı Ensari’ye teşekkür

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER, Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi ve TÜMKİAD Van İl Başkanlığı tarafından Van Çaldıran İlçe Belediye Başkanı Şefik Ensari’ye Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin daha da pekişmesi için Çaldıran’da bulunan bir caddeye Azerbaycan isminin verilmesi teklifini belediye meclisine onaylatan Belediye Başkanı Şefik Ensari’ye teşekkür etti.
Van Çaldıran İlçesinde ‘İki Devlet Bir Millet’ kardeşlik sözünden yola çıkarak Azerbaycan caddesi isminin bir caddeye verilmesi Ermenilerin sözde Batı Ermenistan kurma hevesini kursaklarında bıraktığını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermenilerin Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerimizde sözde Batı Ermenistan devleti kurmak istiyorlar. 2013 yılından beri ASİMDER ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspora Merkezi olarak Van ilimizde faaliyetler yapmaktayız. 2019 yılında Van Çaldıran belediye başkanı ve Kaymakamlığına Caddelerden birinin Azer. 2019 yılında Van Çaldıran belediye başkanı ve Kaymakamlığına Caddelerden birinin Azerbaycan isminin verilmesi konusunda Azerbaycan BDM başkanı İsmayil Agayev, TÜMKİAD Van İl Başkanı Müslim Birdal ve ASİMDER van İl Başkanı Erhan Gökyar ile teklifimizi sunduk, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin başkanlığında toplanan belediye meclisinin kararıyla İlçeyi ikiye bölen Van caddesinin ismi değiştirerek Azerbaycan caddesi olmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. Çaldıran Kaymakamlığının onaylamasıyla da Azerbaycan caddesi ismi artık resmi adreslerde kullanılsın diye İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirildi. Kardeş Azerbaycan’ın ismini bu bölgede yaşayan insanlarımızın tanımasına fayda sağlayacak ve Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlayacak bu karardan dolayı Çaldıran kaymakamı Adem Can ve Belediye Başkanı Şefik Ensari’ye teşekkür ederiz” dedi.
Gülbey, “İleriki aylar içerisinde Azerbaycan caddesinin açılış törenini gerçekleştireceğiz. Van Edremit Belediyesi ve Hakkari Valiliğiyle de cadde ve park görüşmelerimiz devam ediyor. Van’a İran, Ermenistanlı turistler gelip çeşitli siyasi faaliyetlerde bulunuyorlardı. Ama bu kardeşlik adımı Azerbaycanlı turistlerin Van’a gelip kardeşliğimizi güçlendirecektir. Çaldıran Belediyemizi Azerbaycan’da ki bir belediye ile kardeş belediye yapma protokol çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

IĞDIR

13 Ocak 2020 Pazartesi

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