Iğdır'da yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Iğdır'da ekipler tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Iğdır DKMP Şube müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayvanları için doğada yem ve yiyecek bırakıldı. Zorlu kış şartlarında yem ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ekipler doğaya yem bıraktı.

Iğdır’da kar yağışının ardından kuşlar için kentin farklı noktalarına ekipler tarafından 30 kilogram fırın atığı ile 75 kilogram buğday bırakıldı.

IĞDIR 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:49

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