Arazi kavgasında kuzenini 7 bıçak darbesiyle öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Arazi kavgasında kuzenini 7 bıçak darbesiyle öldürdü

DHA

IĞDIR'da Devrim Mergen (21), arazi meselesi yüzünden tartıştığı amcasının oğlu Emrah Mergen'i (29) 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

IĞDIR'da Devrim Mergen (21), arazi meselesi yüzünden tartıştığı amcasının oğlu Emrah Mergen'i (29) 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Devrim Mergen ve kuzeni Emrah Mergen arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Devrim Mergen, yanında taşıdığı bıçakla Emrah  Mergen´i 7 yerinden bıçakladı. 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Mergen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
Polis ekipleri, kaçan Devrim Mergen'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Mergen'in emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. 

IĞDIR

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:18
  • İKİNDİ 14:46
  • AKŞAM 17:08
  • YATSI 18:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır'da yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Iğdır'da yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
Başkanın isteğine bakan yardımcısından tepki
YEREL HABERLER Başkanın isteğine bakan yardımcısından tepki
Asimder’den Çaldıran Belediye Başkanı Ensari’ye teşekkür
YEREL HABERLER Asimder’den Çaldıran Belediye Başkanı Ensari’ye ...
Iğdır'da mevsimin ilk kar yağışı altında halay çektiler
YEREL HABERLER Iğdır'da mevsimin ilk kar yağışı altında halay ...
Iğdır’da av yasağı başladı
YEREL HABERLER Iğdır’da av yasağı başladı
Iğdır'da öğrenciler empati için gözlerini bağladı
YEREL HABERLER Iğdır'da öğrenciler empati için gözlerini bağladı
Iğdır'a beklenen kar yağdı
YEREL HABERLER Iğdır'a beklenen kar yağdı
Cami duvarına yazılan çirkin yazıya tepki
YEREL HABERLER Cami duvarına yazılan çirkin yazıya tepki
Iğdır’da Eroin ile Metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Iğdır’da Eroin ile Metamfetamin türü uyuşturucu madde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X