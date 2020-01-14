Arazi kavgasında kuzenini 7 bıçak darbesiyle öldürdü

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IĞDIR'da Devrim Mergen (21), arazi meselesi yüzünden tartıştığı amcasının oğlu Emrah Mergen'i (29) 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Devrim Mergen ve kuzeni Emrah Mergen arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Devrim Mergen, yanında taşıdığı bıçakla Emrah Mergen´i 7 yerinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Mergen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan Devrim Mergen'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Mergen'in emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.



IĞDIR 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:49

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