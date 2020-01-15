Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Gazeteci Şıktaş'a onur madalyası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Gazeteci Şıktaş'a onur madalyası

İHA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yeşil Iğdır ile 15 Temmuz Gazeteleri imtiyaz sahibi ve Küresel Gazeteciler Konseyi Iğdır İl Temsilcisi Cabbar Şıktaş'ı onur madalyasıyla ödüllendirdi. Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törende konuşan gazeteci Şıktaş, "Biz her zaman Azeri gardaşlarımızın yanında olduk bundan böyle olmayada devam edeceğiz. Bana layık görülen bu şerefli madalyayı büyük bir gururla taşıyacağım" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Gazeteci Şıktaş'a onur madalyası

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yeşil Iğdır ile 15 Temmuz Gazeteleri imtiyaz sahibi ve Küresel Gazeteciler Konseyi Iğdır İl Temsilcisi Cabbar Şıktaş'ı onur madalyasıyla ödüllendirdi. Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törende konuşan gazeteci Şıktaş, "Biz her zaman Azeri gardaşlarımızın yanında olduk bundan böyle olmayada devam edeceğiz. Bana layık görülen bu şerefli madalyayı büyük bir gururla taşıyacağım" dedi.
Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunda Azerbaycan Cumhuriyetinin Diplomatik Hizmet Kurumlarının Yaranmasının 100'üncü yılı münasebetiyle onur madalyası takdim töreni düzenlendi. Törende Kars Valisi Türker Öksüz'e, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar'a ve Yeşil Iğdır ile 15 Temmuz gazeteleri sahibi ve Küresel Gazeteciler Konseyi Iğdır İl Temsilcisi Cabbar Şıktaş'a madalyaları Azerbaycan Başkonsolosu Nuri Guliyev tarafından takdim edildi.
Kısa bir video gösterimi ile başlayan törenin açılış konuşması Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev tarafından yapıldı. Törene katılanlara Azerbaycan'ın kuruluş sürecini anlatan Guliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin giderek güçlendiğini de ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, AzerbaycanTürkiye arasındaki dostluğa katkı sunan isimlerin Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası ile ödüllendirilmesini istediğini kaydeden Başkonsolos Guliyev, bu madalyalardan birisinin de protokolün dışında Iğdır'da görev yapan gazeteci Cabbar Şıktaş'a verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.
Madalya teslim töreninde bir konuşma yapan Şıktaş, "İlk olarak 1991 yılında Nahçivan’a gitmiş, umumilider Haydar Aliyev ile görüşmüş, Nahcivan ile Azerbaycan’ın içinde bulunduğu zor şartları dünya kamuoyuna duyurdum. 1991 yılında kaçak yollarla Nahçivan’a giden tek Türk’üm. Sederek savaşında bulunmuş, Nahçivan’ın en zor günlerinde yanlarında olmuştum. Demek ki yaptığımız hizmetler Azerbaycan’ın kadim devlet yapısı ile kayıt altında alınmış ve bu şerefli madalya ile bizleri onurlandırmıştır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e, Dışişleri Bakanı Sayın Elmar Memmedyarov’a ve Azerbaycan Kars Başkonsolosu Sayın Nuri Guliyev’e teşekkürlerimi sunuyorum. Biz her zaman Azeri gardaşlarımızın yanında olduk bundan böyle olmayada devam edeceğiz. Bana layık görülen bu şerefli madalyayı büyük bir gururla taşıyacağım" diye konuştu.

IĞDIR

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:18
  • İKİNDİ 14:47
  • AKŞAM 17:09
  • YATSI 18:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır semalarında uçağın kuyruk izi ilginç görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Iğdır semalarında uçağın kuyruk izi ilginç görüntüler ...
Iğdır’da zamana direnen meslek: Keçecilik
YEREL HABERLER Iğdır’da zamana direnen meslek: Keçecilik
Iğdır’da hava kirliliği ulusal sınır değerlerin üzerinde
YEREL HABERLER Iğdır’da hava kirliliği ulusal sınır değerlerin ...
Sünnetten korkan çocuk, kendisini otomobile kilitledi
YEREL HABERLER Sünnetten korkan çocuk, kendisini otomobile kilitledi
Arazi kavgasında kuzenini 7 bıçak darbesiyle öldürdü
YEREL HABERLER Arazi kavgasında kuzenini 7 bıçak darbesiyle öldürdü
Iğdır'da yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Iğdır'da yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
Başkanın isteğine bakan yardımcısından tepki
YEREL HABERLER Başkanın isteğine bakan yardımcısından tepki
Asimder’den Çaldıran Belediye Başkanı Ensari’ye teşekkür
YEREL HABERLER Asimder’den Çaldıran Belediye Başkanı Ensari’ye ...
Iğdır'da mevsimin ilk kar yağışı altında halay çektiler
YEREL HABERLER Iğdır'da mevsimin ilk kar yağışı altında halay ...
Iğdır’da av yasağı başladı
YEREL HABERLER Iğdır’da av yasağı başladı
Iğdır'da öğrenciler empati için gözlerini bağladı
YEREL HABERLER Iğdır'da öğrenciler empati için gözlerini bağladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X