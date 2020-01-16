Ayağı kırık tavşan ameliyat edildi

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

IĞDIR Üniversitesi kampüs alanında yaralı halde bulunan tavşan, üniversitenin hayvan hastanesinde ameliyat edildi.

Iğdır Üniversitesi Bülent Yurtvesen Kampüsü arazisinde görevliler, yaralı halde yatan bir tavşan buldu. Üniversiteye ait hayvan hastanesine götürülen tavşanın çekilen röntgeni sonucu sol arka ayağında kırık tespit edildi. Hayvan hastanesi başhekimi araştırma görevlisi Gökhan Koçak, tavşanı ameliyat ederek kırık ayağını tedavi etti. Antibiyotik tedavisine başlanan tavşan, ayağı iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.



IĞDIR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:10

YATSI 18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.