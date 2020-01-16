Av ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Iğdır’da av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, kış şartlarında ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde yemleme çalışması yapıldı.

Yemleme çalışması kapsamında yaban hayatının olduğu karlı bölgelere; 203 kilogram tavuk, 50 kilogram buğday,75 kilogram fırın atığı, 135 kilogram pazar atığı, sebze ve meyve olmak üzere toplam 463 kilogram yem bırakıldı.

IĞDIR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:10

YATSI 18:33

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