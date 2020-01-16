Av ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Iğdır’da av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, kış şartlarında ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde yemleme çalışması yapıldı.
Yemleme çalışması kapsamında yaban hayatının olduğu karlı bölgelere; 203 kilogram tavuk, 50 kilogram buğday,75 kilogram fırın atığı, 135 kilogram pazar atığı, sebze ve meyve olmak üzere toplam 463 kilogram yem bırakıldı.
IĞDIR
16 Ocak 2020 Perşembe
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