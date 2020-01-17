Motosikletli gençleri başlarındaki kask ölümden kurtardı

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Iğdır’da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın çarptığı motosikletli gençleri ölümden başlarındaki kask kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Iğdır’da meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen hafif ticari aracın sürücüsü, o sırada diğer istikametten gelen motosikletli sürücüyü fark etmedi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kişi çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Motosikletin arka kısmında oturan ve sürüklenen gencin başındaki kask, genci ölümden kurtardı.

Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

IĞDIR 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:11

YATSI 18:34

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