Iğdır'da "Şapka" adlı tiyatro gösterisi düzenlendi

Iğdır'da sahnelenen "Şapka" adlı tiyatro gösterisi Iğdırlı vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda sahnelenen "Şapka" tiyatro gösterisi, herhangi bir ülkede askerlik kavramındaki şekilcilik eleştirisiyle sistem eleştirisini grotesk bir anlatımla işledi. Görmezden geldiğimiz küçük detayların hayatımıza olan etkileri oyunda komik bir şekilde ele alındı.

Oyunu zevkle izlediklerini ve çok beğendiklerini ifade eden vatandaşlar, gösteriyi düzenleyenlere teşekkür etti.

IĞDIR 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:12

YATSI 18:35

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