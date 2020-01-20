Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yoğun kar yağışı

Vefat eden Rahşan Ecevit'in isteği yerine getirilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

IğdırDoğubayazıt karayolunda akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışından dolayı ekipler sürücüleri uyardı.

IğdırDoğubayazıt karayolunun 21. kilometresi Pamuk Geçidi mevki ile Ağrı Doğubayazıt Karabulak köyü yakınlarında etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler yağan kar yağışı sonrası yolda ağır ağır ilerlemek zorunda kaldı. Iğdır ile Ağrı arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolunda ulaşımın aksamaması için Iğdır Karayolları Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yolları temizlemek için kar küreme aracı gönderildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü bölgede ekipler, sabaha doğru buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.



IĞDIR 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:14

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.