Iğdır’da avcı eğitim kursu düzenlendi

Iğdır’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından avcı eğitim kursu düzenlendi

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir avcılığın sağlanması, bilinçli avcıların yetiştirilmesi için avcılara eğitim kursu düzenledi. Bilinçli bir şekilde avlanmak amacıyla açılan kursta başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yıl içinde bilinçli avcıların yetiştirilmesi için düzenli olarak kurs programı düzenlemeye devam edeceği öğrenildi.



IĞDIR 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:46

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