Iğdır'da 11 milyon lira değerinde kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

IĞDIR'da durdurulan 2 TIR'da eşyalar arasına gizlenmiş çeşitli markalarda 183 bin 300 güneş gözlüğü ele geçirildi. Gözlüklerin gümrüklenmiş değerinin 11 milyon 128 bin 326 bin TL olduğu belirtildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipler, 17 Ocak'ta şüphe üzerine 2 TIR'ı durdurdu. TIR'larda yapılan aramada, eşyaların arasına yerleştirilmiş vaziyette, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen 371 koli içerisinde çeşitli markalarda 183 bin 300 güneş gözlüğü ele geçirildi. Gözlüklerin gümrüklenmiş değerinin 11 milyon 128 bin 326 TL olduğu belirtildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.



IĞDIR 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:46

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