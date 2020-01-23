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ASİMDER 20 Yanvar şehitlerini andı

İHA

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi 20 Ocak 1990 yılında Azerbaycan Bakü'de azatlık meydanına bağımsızlık için çıkan Azerbaycan Türklerini SSCB'ine ait tankların katlettiği 20 Yanvar (Ocak) şehitlerinin yıldönümünde İstanbul'da anma töreni düzenlediler.

ASİMDER 20 Yanvar şehitlerini andı

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi 20 Ocak 1990 yılında Azerbaycan Bakü’de azatlık meydanına bağımsızlık için çıkan Azerbaycan Türklerini SSCB’ine ait tankların katlettiği 20 Yanvar (Ocak) şehitlerinin yıldönümünde İstanbul’da anma töreni düzenlediler.
ASİMDER Marmara Bölge Başkanı Ali Gülbey’in selamlama konuşmasından sonra, SSCB’ye bağlı Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarının ilk adımının 20 Ocak 1990 yılında Azerbaycan Bakü’deki bağımsızlık mitingi olduğunu belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “1992 yılında bağımsızlığını kazanan Azerbaycan Türklerinin 70 yıl SSCB’nin esareti altında kaldığını ve bu esaretten kurtulmanın temelini 20 Ocak (Yanvar) 1990 yılında Bakü Azatlık meydanında yapılan ve on binlerce Azerbaycanlının katıldığı bağımsızlık mitinginde atmıştır. 20 Ocak (Yanvar) 1990 bağımsızlık mitingi sadece Azerbaycan'ın değil diğer Türk Cumhuriyetleri Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan’ında bağımsızlığını tetiklemiştir. Bu mitingde SSCB tankları ayaklamayı bastırmak için tankları ve Ermeni asıllı askerleri kullanmışlardır. Bağımsızlık mitinginde katledilen Azerbaycan Türklerinin sayısı 137 tespit edilse de aslında ölü sayısı 400 veya 500 bulmaktadır. Ölü sayısının az söylenmesinin sebebi 1954 yılında dünya ülkelerince kabul edilen soykırım yasasında belirtilen belli sayı üstündeki toplu ölümlerin soykırım sayılmasıdır. Bu kahraman şehitlerimizi tekrardan yad edip rahmet diliyoruz” dedi.
ASİMDER İstanbul İl Başkanı Taner Korhan ise, “Bu katliam Azerbaycan Türklerinin gurur günüdür. Ölülerimize yas tutup üzülsek de meydana dökülüp SSCB tanklarına göğüslerini siper eden elleri silahsız kahramanların cesaretleri bizleri gururlandırmıştır. Bir tarafımız hüzün dolsa bile diğer yarımız gururla doludur” şeklinde konuştu.
Programda, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM TürkiyeAzerbaycan Dostluk Gurubu Komisyon Başkanı Şamil Ayrım, Kıbrıs Gaziler Derneği İstanbul İl Başkanı Ahmet Kendigel, TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu’da konuşma yaparak temenni ve dileklerini belirtikten sonra misafirlerle birlikte sunulan ikram ve sinevizyon gösteriminin sunumuyla program sona erdi.

IĞDIR

23 Ocak 2020 Perşembe

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