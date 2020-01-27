Iğdır’da kaçak ava geçit yok

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılının ilk ayında da av koruma ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının korunması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır ili içerisinde avcıların evrak kontrolünü yaptı.

Yapılan uygulamalar sonucunda belgeli ve kurallara uyan avcılara teşekkür edilirken uymayanlar hakkında ise idari para cezası uygulanıyor.

IĞDIR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:23

YATSI 18:44

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