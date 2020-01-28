“SERKA”dan 1 milyon 200 bin liralık atölye desteği

Serhat Kalkınma Ajansı “SERKA” Iğdır’da bir projeye daha onay verdi.
"Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri Çağın Teknolojisine Uyum Sağlıyor” projesi SERKA tarafından kabul edildi. Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğünün sunduğu proje “SERKA”dan 1 milyon 200 bin liralık destek aldı.
Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğünün sunduğu "Serka ile Benim Dünyam" projesi de “SERKA”dan 1 milyon 300 bin destek almıştı.
IĞDIR
28 Ocak 2020 Salı
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