Iğdır'da Halk Günü Toplantısı yapıldı

Iğdır’da, 2020 yılı Ocak ayı "Halk Günü Toplantısı" gerçekleşti.

2020 yılının ilk “Halk Günü Toplantısı” Vali Yardımcısı Yunus Koç başkanlığında, ilgili kurum müdürleri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

Iğdır Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda vatandaşlara tek tek söz hakkı verilerek sıkıntı, ihtiyaç ve talepleri dinlendi. Vatandaşlar tarafından iletilen hususların çözümü konusunda ilgili kurum müdürlerine talimat verildi.

IĞDIR 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:42

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